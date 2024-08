Dal trionfo degli stivali ai modelli scenografici dai dettagli ultra femminili ai grandi classici che tornano in una veste nuova

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 12 agosto 2024) Anche se molto probabilmente ci troviamo sotto l’ombrellone su una spiaggia assolata con il rumore del mare in sottofondo, non è mai troppo presto per fare un ripasso veloce di quali sono i trend scarpe autunno inverno 2024 2025 da conoscere. E questo per due buoni motivi. Il primo è che settembre arriva prima di quanto ci si aspetta. Il secondo è che, visto che molti di queste meravigliose it-shoes stanno già arrivando in boutique, è meglio non farsi trovare impreparate, giocando d’anticipo in termini di shopping. Orientarsi non è facile, perché sono davvero tante le tendenze che sono state lanciate dalle passerelle della stagione fredda. Ma dopo uno sguardo più attento si nota che tutti questi trend possono essere raggruppati in 5 macro categorie.