Chi è Alice Campello | età figli e lavoro dell’influencer che ha annunciato la separazione da Morata

(Di lunedì 12 agosto 2024) Influencer, fashion blogger, imprenditrice, madre.ha solo 29 anni ma è come se avesse vissuto una vita intera. La vita Messa al mondo nel 1995 a Mestre da mamma Maria e papà Andrea, proprietario dellaMotors, una delle concessionarie d’auto più importanti del Nord Italia. Orme che sembravano pronte ad essere ricalcate proprio dae dal fratello Alessandro, pronti a prendere le redini del business di famiglia. Ma verso la fine del liceoinizia a godere di una buona fama sui social, merito dei suoi consigli su stile e beauty. In poco tempo i followers sfondano quota 3 milioni e la giovanecapisce che può trasformare la sua passione in un. A quel punto allora si trasferisce a Milano, dove inizia a studiare marketing alla Iulm per porre delle solide base alla sua comunicazione.