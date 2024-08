C’è anche lui Da Temptation Island al Grande Fratello il protagonista pronto a fare il ‘grande salto’

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 agosto 2024) Daal, spunta l’indiscrezione. Nelle ultime settimane si è molto parlato della nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. E sono usciti fuorii primi nomi dei possibili concorrenti. Si è parlato di Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo e in passato già all’Isola dei Famosi e Bake Off Italia Celebrity. Poi è stato fattoil nome di Karina Casella. L’opinionista tv, però, ha già fatto sapere di aver rifiutato la proposta e di essere disponibile solo per affiancare Cesara Buonamici come opinionista del GF. Vanno forte, invece, Alessia e Lino di. Da tempo si parla di una loro partecipazione al GFse recentemente sulla ex coppia è arrivata una segnalazione. Da TI, inoltre, potrebbe arrivareun tentatore Leggi: “Violato il regolamento”.