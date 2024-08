VIDEO Volley femminile la sintesi di Italia-USA 3-0 | oro olimpico a Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) L’chiude in bellezza i Giochi Olimpici die, nell’ultima giornata della rassegna a cinque cerchi, conquista una meravigliosa medaglia d’oro nel torneo di. Le Azzurre del CT Julio Velasco hanno completato un percorso eccezionale (un solo set perso contro la Repubblica Dominicana in tutta la competizione), travolgendo gli USA con un netto 3-0 e spezzando finalmente il tabù del titolo. Un ruolino di marcia impressionante, che ha proiettato la selezione tricolore sul gradino più alto del podio dopo aver dominato la squadra statunitense con i parziali di 25-18, 25-20 e 25-17 in 1h13? di gioco. MVP Paola Egonu con 22 punti a referto, ma spiccano anche le prestazioni offensive di Myriam Sylla (10 punti), Caterina Bosetti (9 palloni messi a terra con un’efficienza del 54%) e della centrale Sarah Fahr (7 punti con il 60% di efficienza).