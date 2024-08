Lotta il georgiano Geno Petriashvili si impone nei -125 kg dello stile libero alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) Va in archivio la quinta e penultima sessione dedicatafinali delladi Parigi 2024: sono stati assegnati questa sera altri due titoli nello(-74 kg e -125 kg) ed il penultimo nella femminile (-62 kg). Non c’erano azzurri qualificati per le finali in queste categorie di peso. Nei -74 kgl’uzbeko Razambek Salambekovitch Jamalov schiena nell’ultimo atto il nipponico Daichi Takatani, mentre salgono sul gradino più basso del podio lo statunitense Kyle Douglas Dake, che regola per 10-4 il serbo Hetik Cabolov, e l’albanese Chermen Valiev, che supera per 6-2 il tagiko Viktor Rassadin.