Incendi a Roma evacuati Hydromania e abitazione a Trigoria

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 11 agosto 2024) (Adnkronos) – Vigili del fuoco al lavoro per domare glidivampati nel primo pomeriggio di oggi a. Gli agenti della Polizia Locale sono impegnati nelle chiusure e nella messa in sicurezza delle aree interessate dai roghi, il primo in via della Pisana direzione fuori, intorno alle 14, tra via della Pisana, via del L'articoloHydnia eproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.