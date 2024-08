Coppa Italia in caso di passaggio del turno per il Benevento il 18 agosto c’è il Potenza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 11 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPrima di scendere in campo contro il Taranto nel debutto nella manifestazione tricolore, ilconosce già il nome del possibile avversario nel secondodidi Serie C. Si è infatti già giocata la sfida-Audace Cerignola che ha visto imporsi i padroni di casa con un gol di Caturano nel primo tempo. Il secondoè in programma domenica 18e indidella squadra di Auteri ospiterà al “Ciro Vigorito” la compagine dell’ex giallorosso Rillo che è nella parte del tabellone del. L'articolo, indidelper ilil 18c’è ilproviene da Anteprima24.it.