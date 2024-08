Turismo la Lega vede nero | Agosto fiacco c’è crisi Il sindaco | I dati dicono che siamo in crescita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Non è un’estate ’italiana’ per Rimini. Il calo dei turisti italiani, in questa stagione balneare tra luci e ombre, è sotto gli occhi di tutti. IIstat del mese di giugno l’hanno confermato: i turisti arrivati qui sono stati il 5,4% in meno rispetto a un anno fa, e a pesare è stato soprattutto il calo degli italiani (-9,2%), e le presenze sono scese del 5,7% per gli italiani e del 3% in totale. In attesa deidi luglio, ancheè partito "in maniera fiacca" Non ha dubbi, Matteo Zoccarato, il capogruppo della. "Stiamo soffrendo, specialmente per il calo dei turisti italiani.stati bravi a destagionalizzare con fiere, congressi, eventi, ma sul balneare il sistema Rimini è in. Ho parlato in questi giorni con molti operatori, albergatori e non solo, che confermano difficoltà anche in".