Serturini | Inter Women ho buone sensazioni! Farò il meglio possibile

(Di sabato 10 agosto 2024) L’continua la seconda fase di preparazione nel ritiro di Spiazzo, in Trentino. Da lì parla Annamaria, raccontando le propriein vista della nuova stagione. DARE IL MASSIMO – Proprio oggi l’scenderà in campo per un’amichevole. Prima del test Annamariadichiara: «Questi giorni di lavoro stanno andando bene, io sto bene e ho delle. Siamo solo all’inizio, dobbiamo lavorare tanto. Abbiamo uno staff a disposizione, che ci aiuta e ci sostiene ogni giorno. Stiamo dando il massimo, è questa la strada giusta per continuare a lavorare e a crescere insieme. Finalmente inizia la mia prima stagione completa con l’, è normale che se inizi una stagione dal principio puoi vivere questi ritiri che creano gruppo e squadra. Cerco di dare il massimo per la squadra, lo staff e la società. Obiettivi? Fare il