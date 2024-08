Madison maschile oggi in tv ciclismo su pista Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Le Olimpiadi diper ilsuproseguonocon la, che vede l’Italia schierare la coppia composta da Elia Viviani e Simone Consonni. Un binomio consolidato e molto esperto, che cercherà di stupire per seguire le orme di Vittoria Guazzini e Chiara Consonni, sorella di Simone. Tanti avversari di livello, ma la gara femminile ha dimostrato come la sorpresa sia sempre dietro l’angolo. Ad aggiungere emozione all’appuntamento anche il fatto che questa sarà l’ultima gara alle Olimpiadi di Viviani, autentico faro del movimento italiano per oltre un decennio. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.