Dead Rising Deluxe Remaster avrà un’edizione fisica

(Di sabato 10 agosto 2024), l’amato videogioco d’azione paradiso degli zombie, arriva sugli scaffali dei negozi di tutto il mondo cona partire da venerdì 8 novembre 2024 per PlayStation 5 e Xbox Series X! Inoltre, gli sviluppatori del gioco hanno presentato una serie di contenuti della, come miglioramenti alla qualità della vita, nuove funzioni per migliorare le foto nel gioco e introduzioni più approfondite ad alcuni personaggi. Riportato in vita con il RE ENGINE di Capcom,è ladefinitiva del classico giocodel 2006, con una grafica migliorata a risoluzione 4K e un frame rate di 60 FPS.