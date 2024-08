Castelli affianca Angori in panchina E Sabbioni sarà l’addetto stampa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Completata la squadra, l’Andrea Costa completa sostanzialmente anche lo staff tecnico. Il secondo assistente, che affiancherà il primo allenatore Matteoe il vice Roberto Villani,Lorenzo, giovane allenatore imolese con esperienze passate nelle giovanili della Virtus Imola e della Grifo. Un’importante conferma è quella di Carlo Marani cheil preparatore atletico e continuerà a collaborare con Niccolò Monti come assistente. Per quanto riguarda lo staff medico ci sono le conferme del dottor Massimo Palmonari come medico sociale e del fisioterapista Emanuele Poggiali, il qualeto da Edoardo Paventi, che era già stato in biancorosso.