Un amore di terapia | cani da salvataggio e ragazzi fragili insieme per un giorno lungo il fiume Velino

(Di venerdì 9 agosto 2024) La forza dell’. Quella di pelosi a 4 zampe, ma abili nel nuoto e nel, quella di “più” che per una giornata hanno potuto pagaiare nelle acque limpide del. In totale sicurezza e soprattutto divertimento Rieti, il freddo e trasparente, il verde delle sponde, il sole infuocato di questa torrida estate. E ancora, lo staff preparato e goliardico di Avventuristicando, tanti amici pelosi a quattro zampe formati anche per ildi noi poveri umani e 20” il cui sorriso rimarrà irreversibilmente scolpito nel cuore di coloro che hanno deciso di donare una piccola porzione del proprio tempo. Sono tutti gli ingredienti di una giornata trascorsa all’insegna dell’, della solidarietà, della condivisione, della gioia. La mattinata di Avventuristicando inizia presto. C’è tutta un’organizzazione da oliare.