Orrore all’aeroporto di O’Hare | trovato cadavere di donna nel nastro bagagli

(Di venerdì 9 agosto 2024) CHICAGO – Un’inquietante scoperta è stata fatta presso l’aeroporto internazionale di, uno dei principali hub degli Stati Uniti. Unè statoincastrato neltrasportatore dei. A confermare la tragica notizia è stato Larry Langford, portavoce dei vigili del fuoco locali, che ha dichiarato alla CNN: “Abbiamoildi unaincastrato neltrasportatore dei.” La vittima, unadi 57 anni, non è stata ancora identificata ufficialmente, poiché la polizia non ha divulgato il suo nome. Tuttavia, un dettaglio cruciale è emerso: “Non era una dipendente dello scalo,” come ha specificato l’Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro (OSHA), gettando un’ombra di mistero su come lasia riuscita a entrare in un’area che non era accessibile al pubblico.