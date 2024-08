Deonna Purrazzo | Incidente Britt Baker – MJF? Un episodio isolato

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 9 agosto 2024) Sul finire di luglio,è stata sospesa dai dirigenti AEW a seguito di untra lei e. A scatenare la lite furibonda dei due sarebbero stati alcuni commenti della DMD nei confronti dell’ex AEW World Champion e della sua compagna che non avrebbero fatto molto piacere proprio ad. La notizia ha immediatamente fatto scalpore e si era addirittura parlato di un backstage contrariato per la mancanza di provvedimenti verso Friedman: ora, anche una delle atlete della compagnia si è espressa. Nel corso di un’intervista, alla Virtuosa è stato chiesto di rispondere a delle domande sulla questione:“Credo sia stato solamente unche ha ovviamente generato attenzione e ha preso vita. I rumours iniziano a circolare e le cose vengono ingigantite, le persone aggiungono le loro opinioni e così via.