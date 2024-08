Ballando con le Stelle due vip in arrivo dalle Olimpiadi 2024 e dalle serie

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 9 agosto 2024) Milly Carlucci la settimana scorsa ha svelato il cast della prossima edizione dicon le, lasciando però il punto interrogativo su due nomi: “Abbiamo completato il cast e vedrete presto lo spot in onda sulla Rai. Questa volta c’è una novità, non saprete subito proprio tutto il cast, lasciamo un piccolo mistero su due personaggi. Due concorrenti sono chiusi e impacchettati e li scoprirete in un secondo momento. Adesso non posso dire altro. Giochiamo un po’. Però posso dire che sono dei nomi forti, molto carini“. A svelare il mistero c’ha pensato Tv Blog, secondo cui questi personaggi arriveranno dal mondo dello sport e dello spettacolo. Stando a quello che si legge sul noto portale in lizza ci sarebbero degli sportivi delledi Parigi: Tommaso Marini, Filippo Macchi e anche Rossella Fiamingo.