Vita da spiaggia | i cosmetici anti-afa ad effetto rinfrescante

(Di giovedì 8 agosto 2024) Combattere il caldo in estate, con la skincare, si può: grazie ai-afa che, oltre a rinfrescare la pelle, contrastano l’eccesso di sebo e regolano la sudorazione. Il merito è di ingredienti come l’acqua di cocco, l’aloe vera e il mentolo. Quest’ultimo, in particolare, è un derivato dell’olio essenziale della menta piperita che, avendo la capacità di ingannare i termorecettori cutanei, regala alla pelle una sensazione quasi ghiacciata. Il bello del mentolo è che regala freschezza anche in minime concentrazioni, per questo può essere utilizzato sotto il sole e per questo molti solari e acque abbronzlo contengono. Non può, però, essere applicato in viso perché molto irritante per gli occhi.