Questa è la mia dannata storia e la condividerò con voi | Liza Minnelli annuncia l’uscita della sua biografia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) È stata una delle più grandi star americane a cavallo degli anni Settanta e Ottanta, ma non solo. Cantante, ballerina attrice, ha anche condiviso il grande schermo con una leggenda di Hollywood, Robert De Niro, nell’iconico film New York, New York. Oggi,ha 78 anni e hatosuanel 2026. Uno sguardo intimo e dettagliato nella sua vita, dalla sua infanzia alla sua scalata verso il successo. “Da quando ho potuto reggere una matita, la gente mi ha chiesto di scrivere libri sulla mia carriera – ha spiegatoa People -. Assolutamente no! Scrivetela quando non ci sarò più”. Ma poi ha cambiato idea “dopo una serie di sfortunati eventi. Un’apparizione sabotata agli Oscar, un film con mezze verità distorte e una recente miniserie che non ha colto il puntoTutti realizzati da persone che non mi conoscevano davvero“.