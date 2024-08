Lukaku-Napoli colpo di scena De Laurentiis | scelta la strategia definitiva

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 8 agosto 2024) In attesa della conclusione del ritiro di Castel di Sangro, in casabisogna registrare delle grosse novità che riguardano la trattativa che porterebbein azzurro. Ildi Antonio Conte, di fatto, sta per esordire nella stagione 2024/25. Gli azzurri, infatti, sono attesi dalla sfida di Coppa Italia di sabato prossimo contro il Modena di Pierpaolo Bisoli. I partenopei, proprio per preparare la sfida contro gli emiliani, si trovano ancora in quel di Castel di Sangro, dove resteranno fino a domani pomeriggio. La squadra campana, dunque, ha subito l’occasione di dare un grosso messaggio positivo ai tifosi, i quali hanno riempito già lo Stadio Maradona. Sabato prossimo, infatti, a Fuorigrotta ci sarà un bellissimo sold-out.