Israele ha dunque 77 anni quasi al secolo

Nel 1948 Ben Gurion fu il primo alla testa die non andava bene. Seguì Moshe Sharett: nemmeno. Levi Eshkol governò in coalizione con i laburisti. Al diavolo Eshkol. Golda Meir, laburista, donna e progressista colse la disponibilità di Sadat applaudendolo alla Knesset. Non fu sdolcinata: "Ci sarà la pace quando i palestinesi ameranno di più i propri bambini di quanto odino noi": e di seguito: "Arabi, noi potremmo un giorno perdonarvi per aver ucciso i nostri figli, non vi perdoneremo mai di averci costretti a uccidere i vostri". Ha qualcosa a che vedere con le pelose moralità di questi giorni. Il leader Sadat accennò un'approvazione col capo. Pensò a trucidarlo, qualche settimana dopo, la sventagliata di mitra della fazione più potente dei Fratelli musulmani.