Il vice di Kamala Harris parte male | Walz era imboscato alla base Usa di Vicenza non è un reduce di guerra

(Di giovedì 8 agosto 2024) Parta malissimo la campagna elettorale di Tim, candidatopresidenza democratica in tandem con. La sua presunta carriera didiin Iraq e in Afghanistan è inventata, perché l’attuale governatore del Minnesota ha prestato servizio nellaNato dinza, dove l’unico rischio per i soldati Usa è quello di bere qualche spritz di troppo. Quando il gioco si è fatto duro, il candidato dem ha lasciato l’Esercito A smascherare il 60enne, il suo candidato omologo nella corsaCasa Bianca, il senatore dell’Ohio J.D.Vance, candidato del Partito repubblicanocarica dipresidente degli Stati Uniti, che in Iraq c’è stato davvero, prestando servizio nel corpo dei marines. Vance sostiene chenon solo ha esagerato i suoi trascorsi nelle forze armate, ma anche di aver dismesso la divisa per evitare di essere inviato in Iraq.