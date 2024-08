Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La nostalgia è un tratto essenziale di, non c’era bisogno di rinfocolarla. Ho scritto ierimassiccia degradazione sul campo deidi(anche di altre città) decisa dall’amministrazione militare e contrastata dal municipio cittadino. Il sondaggio su Telegram indetto dal sindaco, Gennadij Trukhanov, che aveva registrato all’inizio una leggera maggioranza in favore del cambio, corrispondente al voto nazionalista più organizzato, è stato chiuso dopo aver raccolto 189 mila voti, dei quali 95.278 contrari al cambio, 93.641 favorevoli. Dunque con una maggioranza di 1.603 voti contrari, come ha sottolineato il sindaco. (Il quale ha ironicamente ringraziato i votanti di altre regioni, zelanti fautori del cambio).