I film in uscita ad agosto 2024 su Prime Video

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Generi diversi e interessanti arrivi nel mese disu. Continuando la lettura potete trovare ipronti a sbarcare, in queste settimane, nel catalogo della piattaforma streaming. Tutti tranne te Dal 2è disponibile una commedia di successo al box office (anche italiano). Parliamo di ‘Tutti tranne te’ diretto da Will Gluck e interpretato da Sydney Sweeney e Glen Powell. Ilsi apre con l’incontro tra i due protagonisti, Bea e Ben, che iniziano a frequentarsi fino a quando, un equivoco, interrompe bruscamente il loro legame. Tempo dopo il destino li vede entrambi invitati in un matrimonio in Australia. Tra preparativi di nozze, incomprensioni, liti e un sentimento forse mai sopito, le avventure dei due ragazzi rischiano di minare le nozze in programma.