Dal vestito di Britney Spears ai completi a fiori | l’estate colorata di Blake Lively

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Impegnata con il press tour del film “It Ends With Us”,ha reso omaggio al suo personaggio Lily Bloom indossando dei look che la ricordassero ed esaltassero la sua passione per iha reso omaggio acon un abito vintage Versace monospalla che la popstar indossò nel 2002. Realizzato con paillette colorate, ilè stato completato con gioielli Lorraine Schwartz e clutch Judith Leiber. A New York, l’attrice ha scelto un outfit firmato Dauphinette composto da gonna midi in pelle e top. Ha completato la mise con un paio di sandali preziosi di Christian Louboutin. Per vedere da vicino tutti gli outfit floreali indossati da, vi consigliamo di vedere il video realizzato da Amica.