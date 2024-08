Alla 51 Sagra del Cecatiello arriva la ‘Fiera del Bagagliaio’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Quest’anno una delle novità dell’edizione 51esima delladela Paupisi sarà la Fiera del Bagagliaio”. Ad annunciarlo è Dario Orsillo, Presidente della Pro Loco di Paupisi. “Un evento collaterale al Festival dei Sapori, – spiega Orsillo – dedicato agli espositori privati dove si possono trovare un’immensa quantità di mercanzia disseminata per strada, dagli accessori più usuali per la casa, all’abbigliamento, ai libri, ai mobili, agli oggetti più strani e disparati ed ancora ad ogni forma di arte, antiquariato e progetti originali esposti solo ed unicamente nel bagagliaio dell’auto. Un evento unico nel suo genere che si terrà in via G. B. Bianco, dove gli oggetti si posizionano nel bagagliaio delle auto, la fiera perfetta dove trovare tesori nascosti e oggetti unici.