Volley femminile gli USA passeggiano sulla Polonia e sfideranno il Brasile in semifinale alle Olimpiadi

(Di martedì 6 agosto 2024) Una partita a senso unico. Gli Stati Uniti annichiliscono laper 3-0 (25-22 25-14 25-20) e si prendono di forza la qualificazione per ladelle2024 di. Continua la caccia alla difesa del titolo a Cinque Cerchi della squadra di coach Karch Kiraly, che dopo aver faticato un po’ nel primo set, domina le polacche mettendo in campo una grandissima pallavolo. Per gli USA ora si prospetta un penultimo atto dall’alta tensione contro il. Partono fortissimo le americane, che dopo pochi minuti sono già avanti nove a tre. Piano piano laprova ad entrare in partita, si riavvicina rosicchiando qualcosa senza però mai riuscire effettivamente ad agganciare le avversarie.