Tragedia a Bali italiano precipita per un selfie

(Di martedì 6 agosto 2024) "Era un fratello fantastico". La voce rotta dal pianto è di Maria Grazia Zicari, sorella di Giancarlo Zicari, ingegnere 49enne, mortondo da un dirupo in un parco naturale amentre stava scattando uncon la compagna. La vittima era in vacanza in Indonesia con la fidanzata Ilaria Biagi, originaria di Torino, dove lui lavorava per l’azienda Thales Alenia Space. La coppia era nel villaggio di Baturiti conosciuto per le sue suggestive cascate naturali di Vila Gajah Mas. Al momento dell’incidente, la mattina di domenica alle 11.20, i due avevano raggiunto a piedi una terrazza panoramica. Lo spot, con vista mozzafiato sulle cascate, aveva due sedute in legno ed era protetto da una recinzione in ferro. La vittima avrebbe proposto alla compagna di scattare un, usando la ringhiera come supporto.