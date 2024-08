L’analisi La guerra giusta al cambiamento climatico | che c’è E va preso molto sul serio

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 6 agosto 2024) L’ultimo Rapporto di valutazione dell’IPCC (International Panel on Climate Change, ipccitalia.cmcc.it) mostra la variazione della temperatura media mondiale rispetto a un periodo di riferimento (per convenzione il c.d. periodo preindustriale, la media 1850-1900), ed evidenzia che a partire dagli anni ’60 del secolo scorso, la temperatura ha iniziato a crescere in modo costante, e con una rapidità mai vista almeno negli ultimi due millenni. Secondo la World Meteorological Organization, nel 2022 la temperatura media mondiale ha raggiunto il valore record di +1,15°C rispetto al periodo preindustriale.