Canoa velocità Casadei e Tacchini avanti nel C2 500 olimpico Due record olimpici nella prima giornata

(Di martedì 6 agosto 2024) Si aprono le competizioni dislalom e l’Italia sorride subito con Carloe Gabriele, che con il loro secondo postobatteria del C2 500 hanno conquistato la semifinale assieme alla coppia degli AtletiIndipendenti, Spagna e Cina che ha fatto registrare ilin 1’37”40. Dai quarti del pomeriggio avanzano Brasile, Romania, Francia, Germania, Ungheria e Repubblica Ceca. Nel K4 500 maschiledi, ritoccato per ben due volte. Alla fine il miglior crono a cinque cerchi è appannaggio dell’Australia, che in semifinale ha griffato un 1’19”39 che appare ulteriormente migliorabile. In mattinata Germania (che aveva aggiornato perilin 1’20”51) aveva avuto accesso alle semifinali assieme a Spagna, Serbia e Ungheria, l’unica eliminata diè la Cina, ultima nei quarti di finale.