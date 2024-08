Pallanuoto Italia sconfitta dalla Grecia | chi trova ora ai quarti delle Olimpiadi?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’dellamaschile del CT Sandro Campagna ha chiuso al secondo posto il Girone Adi Parigi 2024: lapatita quest’oggi contro lanei tempi regolamentari spedisce gli ellenici al primo posto e fa scivolare gli azzurri alla piazza d’onore del raggruppamento. Gli azzurri hanno rischiato di finire terzi, ma lanei tempi regolamentari della Croazia, battuta per 11-14 dagli Stati Uniti, ha promosso al terzo posto proprio i nordamericani, che scavalcano i balcanici in classifica proprio in virtù dell’odierna vittoria nello scontro diretto.