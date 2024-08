Palazzo Marchesale Punzi | Rispettati i vincoli imposti non i gusti degli ‘esperti’ da tastiera

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tarantini Time QuotidianoUn vecchio adagio definiva gli italiani popolo di poeti santi e navigatori, poi, con l’andar del tempo, la gente italica ha assunto la qualifica di allenatore di calcio per trasformarsi, successivamente, alla stessa maniera di ogni altro cittadino del mondo, in esperto della qualunque grazie all’avvento di internet ed alla diffusione massiva dei social media. Non sono lontani i tempi in cui in tanti si improvvisavano esperti di virologia e propinavano rimedi e cure fantasiose e strampalate per combattere il covid, o, ancora, navigati finanzieri che si barcamenavano con estrema disinvoltura tra spread, bund e btp.