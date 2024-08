LIVE Francia-Germania 3-2 Olimpiadi volley 2024 in DIRETTA | i transalpini compiono una rimonta epica sarà sfida in semifinale con l’Italia!

Leggi tutta la notizia su oasport

19:15 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi da appuntamento a mercoledì con latra Italia e! 19:14 Match di grande sostanza per Ngapeth (21 punti) e Clevenot (20 punti), importante l'ingresso di Faure dalla panchina, 11 punti per l'opposto di riserva. Allanon è bastato un fantastico Grozer da 22 punti e il 36% di efficienza in attacco. 19:10 Proprio comecontro il Giappone anche laè riuscita nell'impresa di recuperare due set di svantaggio. 15-13 Schott entra dalla panchina e sbaglia dalla battuta,in. 14-13 Il primo match-point viene annullato da un errore al servizio di Faure. 14-12 Errore dai nove metri anche per Karlitzek, lasta regalando il match ai francesi. 13-12 Pallonetto in sette di Krick, che tensione.