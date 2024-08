Finale skeet misto a squadre con Bacosi Rossetti tiro a volo oggi in tv | Olimpiadi Parigi 2024 orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il programma e gli orari delladelloper ilalledi. Dianae Gabrielesi giocano la medaglia d’oro quest’, dopo una prova di qualificazione quasi perfetta. Un solo errore, quello dell’azzurra nella prima serie, poi 50/50 per un punteggio complessivo di 149/150. Gabrieletra individuale enon sbaglia un piattello da ormai sette serie consecutive. Vedremo come andrà a finire, ma in ogni caso l’Italia delconquista la sua seconda medaglia dopo quella di Silvana Stanco nel trap femminile.