Emergenza pini alla Pineta di Castel Fusano il Comune di Roma programma la piantumazione di nuovi alberi

(Di lunedì 5 agosto 2024) Moria diall’interno delladi: ille nuove piantumazioni all’interno dell’area forestale La cocciniglia tartaruga che ha attaccato idelladi– (Gogoverde) – ilcorrieredellacitta.comE’di. La situazione, come avevamo già detto nei giorni scorsi, oggi sembra irrimediabilmente compromessa per i mancati interventi sulle alberature deldiCapitale e tutti gli enti competenti. L’area forestale a pochi passi dal mare di Ostia, oggi vive una situazione morente: il verde muore sotto i colpi della cocciniglia tartaruga, potente parassita che in pochi anni ha preso piede all’interno di una vasta area diSud.