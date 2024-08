Crollano i mercati asiatici Tokyo perde il 124% | mai così male dal 1987 Milano giù del 4%

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 5 agosto 2024) Borse in picchiata anche nella prima seduta della settimana, con i listini europei tutti in discesa trascinati dal tonfo di, che ha chiuso con un crollo del 12,40%. Si tratta del peggior risultato di tutti i tempi, un’ondata di cali delle piazze asiatiche che segue i tracolli che nei giorni scorsi hanno coinvolto le Borse europee e Wall Street: a finire penalizzati sono state soprattutto le grandi aziende del mondo dei microprocessori, a seguito di ridimensionamenti delle aspettative sull’intelligenza artificiale. La sudcoreana Seul, dopo alcune sospensioni degli scambi, segna un meno 9,38%. Perdite più lievi per le piazze cinesi: Shanghai segna un meno meno 1,43%, Hong Kong con meno 2,55%, Shenzhen meno 1,62%.