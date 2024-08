Campoli del Monte Taburno in festa per la trebbiatura e gli antichi mestieri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutidelprotagonista in una calda domenica d’agosto. “Ladellae deglirisale ai tempi dei nostri nonni – ha dichiarato il sindaco Grasso – che all’epoca si faceva sull’aria e si raccoglievano tutti i contadini possidenti di grano per fare la. La pratica si protraeva per 10/15 giorni finché tutti i contadini finivano la, durante i giorni c’erano le donne che accompagnavano con balli e canti mentre gli uomini davano sfogo a tutte le attività artigianali nella lavorazione della paglia”. Ma non mancava la parte ludico-culinaria: “Quando tutti avevano finito l’ultimo giorno era grandecon un lauto pranzo. Ognuno portava qualcosa, mangiando e bevendo tutti insieme in più ci si esibiva in balli, sfilate scambi di opere realizzate”.