Tiro con l’arco calendario Olimpiadi 2024 oggi | orari 4 agosto tv streaming italiani in gara

(Di domenica 4 agosto 2024) Quest’l’Esplanade des Invalides sarà teatro dell’ultima giornata didelconai Giochi Olimpici di Parigi, in cui si svolgeranno gli incontri decisivi per l’assegnazione delle medaglie nell’individuale maschile. Si parte in mattinata dagli ottavi di finale, mentre le finali si svolgeranno nel primo pomeriggio a partire dalle ore 14.33. L’Italia si aggrappa a Mauro Nespoli per provare a sbloccarsi in extremis nel medagliere della disciplina, ma sarà complicato confermarsi sul podio dopo l’argento di Tokyo 2021. La stella delconazzurro, dopo aver superato i primi due turni del tabellone a eliminazione diretta nei giorni scorsi, se la vedrà agli ottavi con il canadese vice-campione del mondo in carica Eric Peters per poi incrociare ai quarti uno tra il sud coreano Lee Woo Seok ed il cinese Wang Yan.