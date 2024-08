Tennis | La rivelazione di Jannik Sinner | Ho il cuore spezzato

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 agosto 2024) Una dichiarazione sincera e umana.ha dovuto saltare, per colpa di una forte tonsillite, le Olimpiadi di Parigi 2024 che lo vedevano, ovviamente, tra i favoriti per arrampicarsi almeno su uno dei tre gradini dell’ambito podio olimpico. Il numero uno del mondo ha dovuto alzare bandiera bianca, però, vinto dall’acciacco fisico che non lo ha proiettato verso la capitale francese. Una rinuncia dolorosissima che gli hail. Le parole di un deluso: “Non partecipare alle Olimpiadi è un dispiacere enorme” “Fisicamente sto molto molto meglio. Non ho toccato la racchetta per una settimana, ma ora va tutto bene. Non ero ancora in perfette condizioni quando sono partito da casa, ma mi sto sentendo meglio giorno dopo giorno. La tonsillite è stata difficile da digerire, sono stato sotto antibiotici per quasi una settimana.