Piazza Tirana dalle pallottole di Pinketts all’ex pornostar Nuvola Nera | il degrado cronico e la speranza M4

(Di domenica 4 agosto 2024) Milano – “A Milano, di notte, c’è il mare. È un mare di persone che, nascoste dall’oscurità, nuotano da un locale all’altro per pescare o per farsi pescare, un po’ esche, un po’ squali, disinvolti e impacciati. È un mare di guai, nelle bische volanti di, dove un dado e una pallottola rimediano sempre un buco di troppo”. Le bische descritte da Andrea G.nel noir “Il vizio dell’agnello“, pubblicato nel 1994, sono un flash dagli anni Ottanta e per chi ci vive sono stati il male minore rispetto ad altri problemi, venuti dopo, che hanno interessato l’enormefra via Giambellino e la stazione ferroviaria di San Cristoforo. DAVIDE CANELLA La fontana simbolo delDa tempoè uno degli angoli più degradati di Milano, a causa di case occupate, criminalità ediffuso.