Napoli-Modena da domani la vendita dei tagliandi

(Di domenica 4 agosto 2024)sarà il primo impegno ufficiale degli uomini di Conte. Mancano poche ore alladei biglietti per il primo impegno ufficiale in stagione deldi Antonio Conte. La SSCcomunica che a partire dalle ore 12:00 di lunedì 5 agosto 2024, saranno disponibili i biglietti per la partitavs, valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. Il match si giocherà sabato 10 agosto alle ore 21:15 allo Stadio Diego Armando Maradona. Lalibera dei biglietti partirà dalle ore 12:00 di lunedì 5 Agosto 2024 e terminerà al fischio di inizio della partita, ovvero in ogni caso fino ad esaurimento dei posti disponibili. Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti utilizzando la modalità di acquisto Passbook, che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone.