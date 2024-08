Musetti e il rovescio da impazzire | il colpo delle Olimpiadi Parigi ai suoi piedi | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) "Questa medaglia l'ho voluta veramente, è meritata in pieno". E' un Lorenzosinceramente stravolto dalla gioia quello che commenta il suo bronzo olimpico, vinto al termine della "finalina" del singolare maschile contro il canadese Felix Auger-Aliassime, 19 del ranking internazionale e 13esima forza del tabellone. Per l'Italia è la prima medaglia nel tennis da 100 anni: la prima e l'ultima era stata del mitico Uberto De Morpurgo, sempre ama nel 1924, seguita dal un altro bronzo di Paolino Canè a Los Angeles nel 1984, quando però il tennis era sport sperimentale., numero 16 del mondo e 11 del seeding a2024, conclude un torneo di altissimo livello, in un momento magico della sua carriera.