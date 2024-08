Knaster-Conti ancora gelo Il patron congeda il sindaco | Aspettiamo risposte da anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) Pisa, 4 agosto 2023 - Sugli spalti dell'Arena Garibaldi nel corso di Pisa-Inter vi è stato un tentativo di dialogo tra ilMichelee ilnerazzurro Alexander, ma le parti sono rimaste molto distanti. Rapporti formali, ma molto freddi tra amministrazione comunale e Pisa Sporting Club. Il primo cittadino pisano infatti si è recato dal magnate per una stretta di mano, chiedendo di poter dialogare, dopo le parole dello stessoe del presidente Corrado nei giorni scorsi, ma non vi è stato grande seguito. Il proprietario del 75% delle quote nerazzurre infatti ha rimandato la discussione, senza fare passi indietro su quanto dichiarato, in attesa di novità.