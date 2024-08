Attacchi alle navi e lo zampino della Russia | la soffiata sugli Houthi che inguaia Putin

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 4 agosto 2024) Agenti dell'intelligence militare russa sarebbero stati dispiegati nello Yemen per 'assistere' glineglicontro leche transitano nel Mar Rosso. A rivelarlo è il sito Middle East Eye, che cita fonti dei servizi americani, secondo cui ufficiali del Gru starebbero operando nel Paese «da alcuni mesi». Le rivelazioni del Mee arrivano mentre la Cnn ha fatto sapere che Mosca ha bloccato nelle settimane scorse l'invio di missili e altro equipaggiamento militare ai ribelli sciiti yemeniti dopo le pressioni di Stati Uniti e Arabia Saudita. In particolare, le fonti citate dall'emittente americana sottolineavano il monito ai russi di Riad, impegnata per anni nella guerra contro glifiloiraniani fino alla tregua raggiunta nel 2022, perché non fornissero armi ai militanti yemeniti.