Si è spenta a 55 anni la maestra Stefania Vellani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Grande dolore a Roteglia per la morte, a soli 55, di, ex commerciante e insegnante della scuola dell’infanzia di Arceto. Il decesso è avvenuto al Policlinico di Modena. Da tempo lottava contro una malattia.viveva a Roteglia e aveva lavorato come insegnante alla scuola parrocchiale dell’infanzia Sebastiano Corradi di Arceto. Precedentemente aveva anche operato alla scuola dell’infanzia di Salvaterra.nel passato aveva pure lavorato come commerciante, collaborando nella gestione di un bar e un negozio di giocattoli della sua famiglia a Roteglia. Lascia i figli Alessia, Andrea, Federico con il papà Fabio, la mamma Paola, il papà Lauro, il fratello Anselmo con Fabiola, la sorella Lucia con Luca, i nipoti Mattia, Francesco e Giorgia, gli zii, gli amici e gli altri parenti.