Musetti fregato dai trucchetti del demone Djokovic | cosa non avevate notato | Guarda

(Di sabato 3 agosto 2024) Il tennis azzurro era iniziato con la pessima notizia della rinuncia di Jannik Sinner ai Giochi, ma si concluderà con le meravigliose Errani-Paolini in campo domani per puntare all'oro del torneo di doppio femminile e Lorenzo, ko (4-6, 2-6) contro, pronto a giocarsi oggi alle 15.30 (diretta Rai, Dazn e Sky/Eurosport) la medaglia di bronzo al cospetto del canadese Auger Aliassime. Averne di Olimpiadi così. Sara e Jasmine sono ormai le due sorelline d'Italia, non di sangue ma di racchetta. Il tennis le unisce, solo il campo le divide: una preferisce stare più sul palleggio, l'altra aggredisce la rete. Insieme formano un mix tecnico-tattico eccelso a tal punto che persino l'Olimpo (inteso come Olimpiade) ne ha preso atto e le ha consacrate la coppia quasi perfetta per raggiungere finalmente il Sacro Graal, ovvero la medaglia d'oro.