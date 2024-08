LIVE Tiro a volo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | comincia l’ultima serie maschile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:30 Parte bene Rossetti: 5/5 nella prima tranche. Attesa per Cassandro 12:29 Martina Bartolomei chiude la secondacon 25/25 e segna il suo parziale a 47/50 12:28 Intanto attenzione, Amici di OA Sport! E’ appena cominicata la quinta e ultima. Occhi puntati su Cassandro e Rossetti 12:24 20/20 per Bartolomei. Adesso mancano 5 piattelli 12:18 15/15 per Bartolomei quando si avvicina il momento di Cassandro e Rossetti. I due azzurri spareranno in contemporanea 12:19 10/10 per Bartolomei quando mancano quindici piattelli alla fine della seconda