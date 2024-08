La Roma pareggia 1-1 contro l’Olympiacos | tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) La1-1al Manlio Scopigno di Rieti. Non basta un rigore di Lorenzo Pellegrini agli uomini di Daniele De Rossi per trovare la vittoria nella prima uscita davanti ai propri tifosi. Un penalty di Rodinei fissa il punteggio sul definitivo 1-1. Presenti i nuovi acquisti Le Fée, Soulé, Ryan, Dahl, Sangaré e Dovbyk, ma solo i primi due partono titolari. Voglia di fare e qualche bella giocata per l’argentino che nel primo tempo si mette in mostra con un bel colpo di tacco per la sovrapposizione di Celik, il cui cross però non trova deviazioni in rete dei compagni. Al 17? lasblocca il risultato. Angelino penetra centralmente e serve Abraham che anticipa Ortega e cade in area. Per l’arbitro Feliciani è rigore e dagli undici metri Pellegrini non sbaglia, nonostante il tocco del portiere Tzolakis. Al 22? peròrisponde con la stessa moneta.