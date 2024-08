Guida TV Sky Cinema e NOW | Dream Horse Sabato 3 Agosto 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di sabato 3 agosto 2024) Questa sera super i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Questa sera super i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti aspetta una programmazione ricca e variegata. Su SkyUno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai vedere "", un'emozionante storia vera con Toni Collette e Damian Lewis. Ambientato in Galles, il film racconta di una cassiera che convince i suoi concittadini a investire in un purosangue per partecipare a un prestigioso concorso ippico. Su SkyDue HD, allo stesso orario sul canale 302, c'è "Il Padrino", il primo capitolo della leggendaria saga di Francis Ford Coppola, che ha conquistato 3 Oscar. Il film segue l'ascesa di Mike Corleone nella malavita dopo un attentato al padre, con Marlon Brando e Al Pacino protagonisti.