Finto infermiere molesta donna incinta ricoverata in ospedale a Milano arrestato dalla polizia

(Di sabato 3 agosto 2024) Vestito come unhato una pazientealla clinica Mangiagalli di. L’uomo è stato scoperto e, ancora all’interno di unpediatrico, subito dopo averto unanel reparto di Ostetricia. La vittima ha chiamato aiuto e dopo l’allarme dei medici l’uomo individuato. L’episodio è accaduto ieri poco prima delle 19 in una delle più famose strutture ostetriche del Paese ed è stato riferito stamanidi Stato. La paziente era assopita quando si è sentita toccare e si è svegliata di soprassalto vedendo l’uomo e mettendolo in fuga urlando e azionando il pulsante di emergenza. Anche il personale medico lo ha visto, con l’uniforme bianca da paramedico e la mascherina, e ha subito allertato il 112.