Atletica Leonardo Fabbri punta al podio nel peso! Debutta Marcell Jacobs nei 100

(Di sabato 3 agosto 2024) Si riparte con la seconda giornata dedicata al decathlon con le ultime cinque prove, la seconda sessione mattutina scatta con il salto con l’asta con al via Claudio Stecchi. Da Tokyo a Budapest, Armand Duplantis ha dominato il mondo dell’. Lo svedese ha elevato il record del mondo a 6,24 metri nella prima tappa della Diamond League a Xiamen e ha riconquistato il titolo europeo, superando i sei metri in sei gare consecutive. Tra i contendenti per ilfigurano il due volte campione del mondo Sam Kendricks, il filippino Ernest Obiena, che ha ottenuto un bronzo e un argento negli ultimi due Mondiali, e il greco Emmanouil Karalis, che ha stabilito diversi record nazionali arrivando a 5,90 metri. Anche l’australiano Kurtis Marschall, bronzo a Budapest, sta mostrando un’ottima forma.